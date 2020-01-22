Форум в Давосе: Зеленский выступил со спецзаявлением (видео) [ Редактировать ]
В среду, 22 января, в Давосе проходит Всемирный экономический форум.
В ходе этих встреч выступают ведущие руководители бизнеса, политические лидеры, мыслители и журналисты. На форуме с спецзаявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский. Трансляция видео ведется на странице Офиса президента в Facebook.
Главная тема нынешнего форума - формирование капитализма для всех заинтересованных сторон.
Также в ходе форума в Давосе Владимир Зеленский встретится с с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой, президентом ЕБРР Суммой Чакрабарти, руководителями компаний SOCAR и Cargill. В этих встречах примет участие также министр финансов Украины Оксана Маркарова.
Пресс-служба Министерства финансов расписали, какие вопросы будут обсуждаться, а именно:
- вопросы развития новых технологий и возможных угрозах от их внедрения;
- изменения климата и защиту биоразнообразия планеты;
- развитие бизнеса в условиях технологических и социальных изменений;
- проблемы здравоохранения;
- вопросы профессионального развития и будущее "рынка труда";
- урегулирования военных конфликтов в "горячих точках".
Также в рамках форума стартуют два глобальных проекта - образовательная программа, которая охватит 1 миллиард человек, а также инициатива по посадке 1 миллиарда деревьев на планете.
Читайте также, какие "сюпризы" готовят организаторы форума. Также мы публиковали полный список участников форума.
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