У Дніпрі лікарі борються за життя постраждалих від вибуху. 17-річна дівчина у вкрай тяжкому стані, вона в комі; 31-річний чоловік - у реанімації, він втратив руку. Нещасний випадок стався напередодні ввечері. Постраждалий намагався зробити з петард вибухівку, і ті раптом здетонували. Олена Мендалюк знає більше.

Потужний вибух пролунав на другому поверсі цієї багатоповерхівки. Вибуховою хвилею у квартирі повибивало всі шибки, зруйнувало стіну балкона.

"Очень сильно. Мы как раз были вот перед дорогой, переходили. Тут как бабахнет",- розповідає Алла, жителька Дніпра.

У результаті вибуху постраждали двоє людей. Непритомними їх виносять до карети швидкої допомоги. Досі у вкрай тяжкому стані 17-річна дівчина.

"Вона має важкі поранення головного мозку, має металеві уламки головного мозку і ураження життєво-важливий структурних стін. Є перелом основи склепіння черепа, є металеві уламки у порожнині черепа", - повідомив Олександр Толубаєв, заступник головного лікаря обласної лікарні ім. Мечникова.

Дівчина в комі, за медичними показниками оперувати постраждалу наразі не можна. За ніч їй перелили 4 літри компонентів крові. Лікарі намагаються стабілізувати стан пацієнтки. Жодних прогнозів не дають. Інший постраждалий - 31-річний чоловік в реанімації 6 міської лікарні. Йому відірвало пів руки. Зараз - у шоковому стані.

"Он отказывается с кем-либо общаться", - повідомила Олена Курбан, хаступник головного лікаря з хірургічної діяльності шостої клінічної лікарні Дніпра.

Коли стався вибух, у квартирі були ще господарі - бабуся та онук. Вони не постраждали. Жінка не відчинила двері журналістам, однак сказала, що у всьому винен знайомий її онука:

"Взорвалась петарда. С моим внуком все хорошо, - я так думаю. А с парнем, который тут был с девушкой, которого Максим мой пустил на некоторое время, - вот он взорвал петарду и у него оторвана рука. А девушку вообще без сознания забрали".

Сусіди кажуть, що стареньку часто бачать у дворі.

"Вроде бы нормальная семья, ничего не слышала про них плохого. Все были в шоке, никто не ожидал, что там могло такое произойти", - говорить Ярослава, жителька Дніпра.

Поліцейські на місці знайшли десятки петард.

"Як пояснює сам потерпілий, він робив із них якусь більшу петарду. Вона знаходилась поблизу вогню. Як все сталось, він не розуміє. Побачивши, що ця петарда загорілась, він намагався закрити обличчя дівчини, тому у нього ампутація руки, ну а дівчина отримала досить тяжкі травми", - повідомила Ганна Старчевська, керівник відділу комунікації ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області.

Слідчі з'ясовують, де взяв і для чого постраждалий майстрував вибухівку, та чи знали батьки неповнолітньої потерпілої дівчини про її місце перебування.