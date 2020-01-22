Другий день 50 Всесвітнього економічного форуму у швейцарському Давосі. Хто став хедлайнером сьогодні та які теми порушували політичні та бізнес-лідери з усього світу - дивіться далі у сюжеті

Майбутнє світової економіки - за глобалізацією, - таку думку в Давосі висловив засновник форуму Клаус Шваб. Політичні та бізнес-лідери світу другий день обговорюють виклики, які постали перед планетою, та способи реагування на них.

"Останні 40 років довели, що процес глобалізації дуже вигідний для світової економіки. І якщо порівняти сьогодення з тим, що було 40 років тому - ми досягли значних успів у галузі економіки, зокрема збільшили ВВП та й у цілому покращили якість життя людей. Ми повинні й надалі йти цим шляхом", - наголошує Клаус Шваб, засновник Всесвітнього економічного форуму.

На думку Клауса Шваба, саме Всесвітній економічний форум є тією платформою, яка допомагає знайти спільне, вигідне для всіх - вирішення нагальних проблем. Зокрема, і політичних. Так, у другий день саміту, американський президент Дональд Трамп зустрівся зі своїм колегою з Іраку. Це була перша їхня зустріч після загострення ситуації на Близькому Сході. У розмові Трамп заявив, що Вашингтон - партнер Іраку, тож країнам варто триматися однієї лінії у зовнішній політиці.

"Чудово мати нагоду поспілкуватися особисто з президентом Іраку. Наші країни співпрацюють у багатьох питаннях, зокрема у військовій сфері, нас об'єднує боротьба проти ІДІЛу", - наголосив Дональд Трамп, президент США.

Загалом делегація США стала головним ньюзмейкером форуму. Американський міністр фінансів Стівен Мнучін порушив тему міжнародного цифрового оподаткування. А представники американських компаній наголосили на проблемі новітніх технологій, пов'язаних зі штучним інтелектом.

"Штучний інтелект має багато переваг, але може мати й негативні наслідки. Якщо говорити про систему розпізнавання облич, то цю технологію можна використовувати, щоб, наприклад, знайти зниклих безвісти, а можна й для тотального контролю над усіма людьми. Ми, як жителі демократичних країн, маємо бути певні, що розробляємо такі технології, які допомагатимуть суспільству, а не навпаки", - наголошує Сундар Пічаї, головний виконавчий директор корпорації Google.

Своє слово отримали і захисники довкілля. На цьогорічному форумі особливу увагу приділяють кліматичним та екологічним проблемам.

"Якщо йдеться про те, щоб надалі використовувати викопне паливо та інвестувати у його видобуток, - то це неправильне рішення. Економічні реалії повинні - і я ще раз на цьому наголошую - повинні це прийняти", - зазначає Гейл Вайтман, професор університету Ланкастер .

Завтра на форумі відбудеться традиційний "Український сніданок". На ньому виступить прем'єр-міністр Олексій Гончарук.