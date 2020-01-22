В четверг, 23 января, в Киеве и области объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщают данные Украинского гидрометцентра.

Как сообщается, в столице ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с.

Ранее мы писали о том, что в Ивано-Франковской области спасли заблудившегося в районе горы Говерла американца. Также мы писали о том, что в Карпатах неожиданно пошел снег.

Смотрите также видео, которые засняли туристы на севере Индии, как на них сползала снежная лавина. Туристы на севере Индии снимали сползающую на них снежную лавину. До последнего камера была направлена на несущуюся массу.

Тем временем, в Канаде выпало огромное количество снега, который достигает высотой более 3 метров. Из-за непогоды парализована работа нескольких городов.

Добавим, что ранее мы писали о прогнозе погоды на всю неделю.