В среду, 22 января, в Украине, во всех регионах страны, жителей предупредили о том, что ожидается сильный ветер. В городах объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"Днем 22 января в Украине порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали о том, что в Ивано-Франковской области спасли заблудившегося в районе горы Говерла американца. Также мы писали о том, что в Карпатах неожиданно пошел снег.

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Тем временем, в Канаде выпало огромное количество снега, который достигает высотой более 3 метров. Из-за непогоды парализована работа нескольких городов.

Однако в большинстве городов Украины снега этой зимой так и не было. Кроме того, синоптики дали украинцам шокирующий прогноз погоды. Так, по их мнению, весна уже совсем близко.