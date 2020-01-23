Сьогодні на засіданні в Женеві Всесвітня організація охорони здоров'я має вирішити, чи оголошувати надзвичайну ситуацію через поширення нового коронавірусу в Китаї. Спалах недуги зафіксували ще торік у грудні у місті Ухань. Вона вже забрала життя сімнадцятьох, а кількість інфікованих перевищила чотири сотні людей.

Напередодні в Женеві скликали екстрене засідання ВООЗ щодо загрози нової епідемії, утім остаточне рішення мають ухвалити сьогодні. Якщо надзвичайний стан все таки запровадять, він буде шостим за останнє десятиліття, як це було раніше зі свинячим грипом та вірусом Еболи.

"Сьогодні в рамках засідання відбулося обговорення нового коронавірусу, але нам замало інформації для ухвалення остаточного рішення. Тож нам необхідно провести ще одне засідання. Рішення про надзвичайний стан у галузі охорони здоров'я - викликає міжнародне занепокоєння. Тому його треба ухвалювати лише після ретельного розгляду всіх доказів", - говорить Тедрос Адханом, генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я.