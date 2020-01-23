Утримувати лікарню просто ні за що

На Буковині закривають єдину на кілька сіл та райцентр - лікарню. У районі порахували: утримувати лабораторію, терапевтичне відділення, хірургію та гінекологію для бюджету затратно. Тому вже з першого квітня жителів залишають без будь-якої медичної допомоги. Люди вийшли на протест.

Євдокія Боднарашек у лікарні частий гість. Жінка проходить курс хіміотерапії. Після процедур в обласному медзакладі кілька днів обстежується за місцем проживання.

"Чотири місяці ходила на хімію. Всі чотири місяці пару днів на хімії тиждень я тут. Мене кололи, прочищали печінку, серце підтримують", - говорить Євдокія Боднарашек, жителька СМТ Берегомет.

Та невдовзі ці процедури жінка робити не зможе - селищну лікарню ліквідовують. Так вирішили в районі.

"Є прийнятий наказ, хоча цього наказу навіть ми не маємо - відповідні звернення є. Відповідний наказ, щодо ліквідації, скорочення філії ЦРЛ. Це получається вся друга ланка", - говорить Сергій Боднарюк, Берегометський селищний голова.

Берегомет, а разом із ним ще п'ять наколишніх сіл уже з 1 квітня залишаться без педіатрів, гінекологів, хірургів та стоматологів. Ніде буде здати аналізи чи зробити флюорографію.

"Кожен день черга. Ладно, якби не було людей, но настільки багато людей в цих двох лікарів. Ми не встигаємо попасти, то як ми можемо попасти у Вижницю. Як можна закрити гінеколога?" - говорить Наталія Мендришора, жителька СМТ Берегомет.

Уже з квітня по медичну допомогу пацієнти їздитимуть до Вижниці, а це за 20 кілометрів. Люди обурені: їхньої думки ніхто не спитав тож прийшли відстояти лікарню.

"Мені треба робити перев'язки чоловікові. Я можу ходити до Вижниці і платити?"

"Кожна людина в хаті має якусь біду той палець, той руку відрізав. Кожна хата має біду".

Без роботи залишаються більше як десять лікарів, технічний персонал, медсестри.

"Протягом трьох місяців дані списки на скорочення в обласну профспілку, районну профспілку. Нас ніхто не повідомив, на збори нас не запросили. Пропонувати працевлаштування в районній лікарні нам ніхто не пропонував, ніхто нас не запрошував", - говорить Галина Паламарюк, завідувачка Берегометської філії Вижницької центральної районної лікарні.

Обурені люди вирішили перекрити дорогу. Вимагали приїзду головного лікаря Вижницької райлікарні. Мовляв, саме він підписав наказ про ліквідацію. Та навіть через годину той не прибув. Телефоном журналістам він пояснив: ліквідація - вимушений крок. Бо утримувати лікарню просто ні за що.

"Маємо 800 тисяч в місяць, зараз на фінансування, утримання тієї лікарні просто немає грошей""пацієнтам надається допомога у Вижницькій районній лікарні", - говорить Федір Митринюк.

Люди вирішили зібратися ще раз, наступного тижня проведуть селищні збори. Приїхати пообіцяли районні та обласні чиновники.