На Кіровоградщині лісівники разом з "чорними лісорубами" незаконно пиляли дерева. Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.

Протиправне вирубування багаторічних дерев цінної породи дуба виявили на території лісництва в Онуфріївському районі правоохоронці спільно зі співробітниками СБУ.

Завдані збитки встановлюють. У самому підприємстві "Онуфріївське лісове господарство" проведено обшуки. Наразі вирішується питання щодо повідомлення винним про підозру.