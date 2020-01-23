"Чорні лісоруби" разом із лісівниками нищили дерева Кіровоградщини [ Редактировать ]
На Кіровоградщині лісівники разом з "чорними лісорубами" незаконно пиляли дерева. Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.
Протиправне вирубування багаторічних дерев цінної породи дуба виявили на території лісництва в Онуфріївському районі правоохоронці спільно зі співробітниками СБУ.
Завдані збитки встановлюють. У самому підприємстві "Онуфріївське лісове господарство" проведено обшуки. Наразі вирішується питання щодо повідомлення винним про підозру.
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