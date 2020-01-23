Киевлянин выплатил дочери 900 тысяч [ Редактировать ]
Мужчина, который 15 лет скрывался от выплат алиментов на содержание дочери, наконец погасил весь долг в размере 883,616 тысячи гривен. Об этом сообщает пресс-служба Центрального межрегионального столичного управления Министерства юстиции, информирует портал kp.ua.
- Почти 15 лет отец уже совершеннолетней Татьяны не уплачивал алименты для ее развития и ежедневных потребностей. В марте 2005 года суд обязал его выплачивать дочери 25% своих доходов, но он игнорировал, - отметили в ведомстве.
Такое решение об уплате задолженности киевлянин принял после того, как к нему применили строгие меры наказания - мужчине запретили временно покидать пределы страны и управлять автомобилем. В итоге он погасил всю сумму долга единым платежом.
По данным Госпогранслужбы, в базах данных пограничников сейчас находится около 120 тысяч человек, которым исполнительные службы ограничили выезд за границу из-за неуплаты алиментов.
Напомним, в Украине в 2020 году в связи с новым размером прожиточного минимума увеличен размер алиментов. Ранее было известно, как женщина изощренно отомстила бывшему мужу за измену.
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