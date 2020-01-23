Премьер Алексей Гончарук заявил, что приоритетом для Украины в энергетической сфере будут энергосберегающие технологии, диверсификация поставок источников энергии и наращивание добычи природного газа, что предполагает инвестиции в разведку и технологии.

Об этом Гончарук сказал на моровом экономическом форуме в Давосе (Швейцария), отвечая на вопрос шведского политика Карла Бильдта, передает "БизнесЦензор" со ссылкой на Facebook пресс-секретаря НАК "Нафтогаз" Алены Осмоловской.