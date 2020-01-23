Вопрос Карла Бильдта состоял в том, что Украина будет делать в газовой сфере после достройки Россией "Северного-потока 2"?
"Мы должны думать о том, чтобы стать сильнее изнутри, стать более эффекктивными. В первую очередь в энергетике. Украина потребляет очень много энергии, и очень многие из этого тратит неэффективно. Стратегическое направление номер один - энергоэффективность", - цитирует Осмоловская слова Гончарука.
Второе направление - диверсификация. По словам премьера, ни один поставщик энергии не должен получить доминирующее положение.
"Третье направление - найти возможности добывать больше, инвестировать в разведку, технологии, добыча. Для этого необходимо привлечь инвестиции", - сказал Гончарук.
В 2019 году, согласно информации "Укргаздобычи", крупнейшая газодобывающая компания страны, добыла 13,6 млрд кубометров газа, что меньше добычи в 2018 году, которая составила 13,8 млрд кубических метров газа.