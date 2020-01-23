Вибух петард у Дніпрі: померла дівчина [ Редактировать ]
У лікарні Дніпра померла 17-річна дівчина, яка напередодні постраждала від вибуху петард.
Її непритомну доставили до лікарні імені Мечникова 21 січня, з численними осколками у голові. Щоб їх дістати, хірурги чекали на стабілізацію стану пацієнтки. Дівчина перебувала у комі, на апараті штучної вентиляції легень. За ніч їй перелили 4 літри компонентів крові. Однак, травми виявилися несумісні з життям. Сьогодні вранці дівчина померла. Ця трагедія сталася у квартирі однієї з багатоповерхівок. Її мешканець вирішив зробити вибухівку з петард, але експеримент не вдався і стався вибух. Чоловікові відірвало пів руки.
"Осколок, минно-взрывное устройство полностью пробил голову, разрушил мозг и не оставил никакого шанса на ее спасения. На аппарате искусственной вентиляции легких на лекарствах которые поддерживают работу сердца и других органов. Она пролежала 2 суток в реанимации и умерла не приходя в сознание", - говорить Сергій Риженко, головний лікар обласної лікарні ім. Мечникова.
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