Шахтарі перекрили міжнародну автотрасу Львів-Рава-Руська. Вимагають виплатити заборговану зарплату. Тим часом керівники 4 шахтарських профспілок продовжують другу добу голодувати. Христина Гашенко розповість більше.

Міжнародна траса Львів-Рава Руська. Кілька десятків працівників львівських шахт рухаються пішохідним переходом. Машини пропускають що 10 хвилин. Шахтарі вимагають виплатити зарплату, яку гірники не отримують з листопада. Всього львівським копальням приватні та державні підприємства заборгували майже 300 мільйонів гривень.

"Ми їздили часто в Київ, до міністра зверталися і просимо президента, щоб звернув увагу на нас, щоб приділив увагу шахтьорям, бо не виплачують зарплату нам, бо люди працюють дуже тяжко", - говорить Галина Луцик, працівниця шахти "Червоноградська" ДП "Львіввугілля".

Від п'ятниці одна із компаній-боржників гірникам борг повертає частинами: по 10 мільйонів гривень щодня.

"Вчора нам перевели 6 % зарплати, це 135 гривень получилося. Як можна за щось жити. Люди мають послуги платити, люди мають дітей, люди мають якийсь одяг купити. Це не можливо", - говорить Марія Минів, працівниця шахти "Лісова".

Водії до акції гірників поставились із розумінням.

"Трошки спішимо, але мусимо почекати, люди тоже мерзнуть стоять, а я в машині хоч. - Ви їх підтримуєте? - Підтримую", - говорить Олексій Мацевко, водій.

"Треба перекривати дорогу у Верховну Раду, що тут перекривати дорогу, треба в Києві. Ну що, ми всі такі роботяги, як вони. Я за них звичайно, за шахтьорів", - говорить Ігор, водій, колишній шахтар.

Тим часом керівники шахтарських профспілок продовжують голодувати у приміщенні Львівської обладміністрації. Дві доби без їжі.

"Слабкість така є, і холодно. А так всьо нормально. Воду п’єм. Був вчора представник від медиків питав наш стан", - говорить Віктор Семканич, голова незалежної профспілки гірників України, шахта "Степова" ДП "Львіввугілля".

Керівники профспілок вимагають, щоб компанії-боржники виплатити заборговані гроші. Вимагають надати графік виплат.

"У нас є 3 боржника, щоб вони нам платили якусь певну суму, щоб у нас получилося мільйонів 150, якщо взяти 10 мільйонів на 10 днів і люди спокійно собі працювали", - говорить Мирослава Кафтан, голова незалежної профспілки гірників України, шахта "Лісова" ДП "Львіввугілля".

Втім жодного графіка представники профспілок не отримали. Наразі думають, як діяти далі.