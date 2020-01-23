У Китаї закрили вже два міста, де зафіксували спалах нового коронавірусу, небезпечного для людини. Кількість інфікованих в країні зросла, 17 людей померло. Надзвичайний комітет Всесвітньої організації охорони здоров'я - засідає в Женеві, щоб оцінити рівень небезпеки. Подробиці далі в сюжеті.

Карантинна ізоляція. У такому режимі живуть нині китайські міста Ухань та Хуанган, що в провінції Хубей. Саме там зафіксували масове поширення невідомого раніше коронавірусу, небезпечного для життя людини. Заходи - безпрецедентні. Обидва міста закриті на в'їзд і виїзд, перерване автобусне та залізничне сполучення. Скасовано авіарейси.

"Здається, ця ситуація з коронавірусом зараз значно серйозніша. Нам тут видали багато масок, і навіть родичі попросили привезти масок і їм, бо в Китаї всі розкупили"

"Я не боюся повертатися до Китаю. Я просто виснажена. Нас тут четверо друзів, ми втомилися і хочемо додому", - говорить Лі Юньлу, пасажирка.

За офіційними даними, у Китаї зафіксували понад 600 випадків захворювання на пневмонію, спровоковану новим коронавірусом. 17 людей загинуло. Є заражені і за кордоном. Два нових випадки за добу у Гонконгу. Серйозність загрози вивчають уряди різних країн на найвищому рівні очевидно, кількість інфікованих зросте.

"Ми пильно стежимо за ситуацією в Ухані і вживаємо превентивних заходів. Представники служби охорони здоров'я моніторили прямі рейси з Уханя. Усім прибулим пасажирам роздали рекомендації, що робити у випадку захворювання", - говорить Метью Генкок, міністр охорони здоров'я Великої Британії.

Аеропорти по всьому світу проводять додаткову перевірку пасажирів. З допомогою спеціальних систем проводять скірнінг на підвищення температури. Усіх з підозрою на застуду направляють у шпиталь.

"Якщо цю зону перетне хтось із температурою тіла вище 38 градусів за Цельсієм, - система подасть сигнал і вкаже саме на цю людину. Далі пасажира огляне лікар. На випадок, якщо він заразився новим вірусом, у нас розроблений спеціальний план заходів - спільно з державним шпиталем", - говорить Путу Аліт Сударма, голова міжрегіональної медичної служби.

Цього тижня у Женеві засідає надзвичайний комітет Всесвітньої організації охорони здоров'я. Поки що чиновники не поспішають оголошувати надзвичайну ситуацію - інформації замало. Завтра комітет продовжить свою роботу, аби оцінити рівень небезпеки. А щоб захиститися від коронавірусу, ВОЗ рекомендує не забувати мити руки з милом, прикривати рот і ніс під час кашлю чи чхання, термічно обробляти м'ясо та яйця, уникати контакту з людьми із ознаками застуди.