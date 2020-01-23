Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Ізраїлю [ Редактировать ]
Володимир Зеленський сьогодні з офіційним дводенним візитом в Ізраїлі. Втім, власне на Всесвітньому форумі пам'яті Голокосту його не буде. Як написав президент у Фейсбуці, українська делегація передала свої місця тим, хто пережив цю трагедію, і тому, через обмежену кількість учасників, він не зміг потрапити на зібрання.
Планується, що в Ізраїлі Зеленський проведе зустрічі з керівництвом країни та представниками місцевих ділових кіл. П'ятий Всесвітній форум пам'яті Голокосту, присвячений 75 річниці звільнення в'язнів концтабору Аушвіц. У ньому беруть участь понад сорок світових лідерів. Задля безпеки гостей поряд з будівлею, де відбувається офіційна частина, частково обмежили рух. За порядком стежать понад шість з половиною тисяч правоохоронців.
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