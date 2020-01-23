У мерії Дніпра викрили масштабну махінацію з продажу землі за фальшивими документами. Протягом пів року підручні місцевого злочинного угруповання торгували, по суті, віртуальними кадастрами. Обсяг виявлених земельних крадіжок дорівнює площі майже 20 футбольних полів.

"Є інформація, що процес організував колишній керівник справ міськради, якого ми зі скандалом звільнили в 2016 році. Зрозуміло, що за ним, найпевніше, стоять люди, котрі називають себе поважними бізнесменами і міськими меценатами. Водночас – і ми говоримо про це відкрито – до історії можуть бути причетні і деякі з сьогоднішніх працівників або навіть техперсоналу міськради", - заявив Борис Філатов у коментарі до авторської передачі на своєму youtube-каналі.

У міськраді Дніпра розпочали службове розслідування. Керівництво архівного управління відсторонено. Борис Філатов також закликав підприємців повернути місту незаконно придбану землю. У деяких фальшивках, датованих кінцем 90-х років, указані назви вулиць, котрі у місті з’являться лише після декомунізації - у 2015 році.

У мерії Дніпра готові передати правоохоронцям усі документи та назвати імена ймовірних виконавців оборудки з продажем землі за фіктивними документами. Мер Дніпра Борис Філатов зауважив, що епізодами справи цікавилася СБУ, однак, із якоїсь причин, раптово втратила до цього інтерес. Водночас після вилучення документів, до мерії чи не одразу надіслали запит із однієї з прокуратур міста.

"Цілком можливо, що така блискавична реакція може означати причетність до тіньового ринку також і місцевих правоохоронців", - повідомив очільник міста. Борис Філатов наголосив: у Дніпрі земля належить територіальній громаді, а не злочинцям, які уявили себе містечковими царками. У мерії планують звертатися до судів, щоб повернути незаконно продані ділянки назад у комунальну власність.