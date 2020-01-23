Национальный банк Украины (НБУ) на 24 января 2020 года установил официальный курс на уровне 24,52 гривен за доллар, что на 19 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 24 января установлен на таком уровне: 24,5212 гривен за 1 доллар (+0,1902 грн). При этом курс доллара на 23 января составляет 24,3310 гривен за 1 доллар.

Ранее сообщалось, что в Нацбанке назвали причину колебания гривны, а также мы писали о том, что курс биткоина вырос.

Кроме того, на днях курс доллара упал до нового минимума. Также смотрите, каким будет курс доллара в 2020 году. А в издании The Economist заявили, что курс доллара в Украине должен быть 10,05 гривен.

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Добавим, Оксана Маркарова заявила, что Украина откажется от транша МВФ.