Україна - 2020 нова реальність, нові виклики. Це тема цьогорічного Українського сніданку в Давосі, який традиційно організовує Фонд Віктора Пінчука. Які проблеми обговорювали і чи не відлякають вони інвесторів? Про це далі в сюжеті.

Реформи та протидія агресії. Першочергові завдання для України. Про це організатор Українського сніданку Віктор Пінчук заявив у вступному слові.

"Але є ще одна мета - подолання стереотипів. Вироблення позитивного іміджу нашої держави. Ті, хто не відвідував України, іноді готові повірити у найнесамовитішу, перепрошую, дурню: теорії змови, темні брудні підозри. Майже кожен, хто був в Україні - любить її. Фахівці погоджуються з тим, що керівництву України непогано вдається проводити реформи і протидіяти агресії. Але наратив також дуже важливий. Ми повинні бути скрізь, і просто розказувати правду. Так, не все ідеально. Але значно краще, ніж про це звикли думати", - говорить Віктор Пінчук, бізнесмен, філантроп.

Розвінчувати стереотипи й запрошувати в Україну інвесторів далі взявся український прем'єр Олексій Гончарук.

"Зараз Україна - це найбільш приваблива економіка для інвестицій. Ми маємо наймолодшого президента, уряд парламент, нове покоління у владі. Ми трансформуємо країну настільки швидко наскільки це можливо", - говорить Олексій Гончарук, прем'єр-міністр України.

Щоб створити комфортні умови для інвесторів, очільник уряду анонсував зміни в податковому законодавстві - вже цієї весни. А ще пообіцяв спростити умови працевлаштування, поступово знімати обмеження на валютні операції. Нагадав і про "інвестиційну няню" для тих, хто вкладе в українську економіку понад 100 мільйонів доларів. І додав, що персональних менеджерів надаватимуть і підприємцям, які вже працюють в Україні.

"Інвестмент ненні - це не тому, що ми думаємо, що з інвесторами потрібно няньчитися. це тому що ми хочемо щоб інвестор відчував себе важливим і відчував турботу з боку держави вже зараз. Цестосується не лише інвесторів, які прийдуть. Це стосується і того бізнесу, який уже зараз працює в нашій країні", - говорить Олексій Гончарук, прем'єр-міністр України.

Та гості зібрання найбільше непокоїлися корупцією. Як уряд боротиметься з одвічним лихом, питали в кожному виступі. В уряді ж наголошують: долатимуть корупцію, підвищуючи рівень доходів. На зустрічі виступив і український режисер Олег Сенцов. Чи не вперше говорив українською.

"Моя українська недосконала, але треба колись починати. Чому не сьогодні".

Наголошує - шлях України до ЄС невідворотний.

"Україна зараз теж недосконала. Ми маємо великі проблеми пострадянської держави. Про це говорив прем’єр. Це корупція на всіх рівнях. Це старе держуправлінння. Це бідний народ. Але наш вибір, наше намагання вступити до ЄС, жити за європейськими принципами, жити на рівні європейському вже зроблено. Зроблено 6 років тому. І з цього шляху ми вже не звернемо", - говорить Олег Сенцов, режисер

На сніданку також підняли й питання продовження роботи в Україні місії МВФ. Найближчими місяцями в уряді очікують розпочати нову програму співпраці з фондом. Головне ж питання - чи вдалося привабити в країну інвесторів. Українські депутати наголошують - поки підбивати результати зарано.

"Завжди на конференціях є багато оптимізму енергії, але не завжди є результати. Якщо буде мінімум 100 млн доларів аналог інвестицій чи від одного інвестора чи від декількох оптимістичний прогноз 300-500. Якщо буде менше ніж 100, то буду вважати, що їхати не потрібно наступного року. В цілому дуже позитивне сприйняття від міжнародної спільноти, від інвесторів, молода команда, молоді люди", - говорить Давид Арахамія, голова депутатської фракції партії "Слуга народу".

Головне в Давосі - не укласти угоди чи одразу отримати гроші. А радше запам'ятатися, сформувати позитивний імідж країни. Саме цю місію на форумі виконує Український сніданок. Головний організатор заходу - благодійний фонд Віктора Пінчука. За 15 років ланч став найбільшим зібранням за межами України, на якому обговорюють майбутнє держави. А от вже наприкінці зустрічі в уряді заявили і про перші результати. Прем'єр Олексій Гончарук повідомив, що держава передає Укрзалізницю на 10 років в управління національному операторові залізниць Німеччини Дойчебан, щоб реформувати компанію. Начеб-то вже є відповідна угода.