Агресія проти журналістів: у Національній профспілці оприлюднили дані про напади на медійників [ Редактировать ]
Агресія проти журналістів в Україні зростає і стає більш жорсткою. У Національній профспілці оприлюднили дані про напади на медійників. За останні три роки таких випадків зафіксували 250.
Найчастіше на журналістів нападали державні посадовці, депутати а також правоохоронці. Лідером антирейтингу лишається столиця. В Києві зафіксовано 29 випадків фізичної агресії, на другому місці - Одеська область. При цьому злочинам проти працівників ЗМІ правоохоронці майже не приділяють уваги, констатують в НСЖУ. Кажуть, більшість нападів не розкриті.
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