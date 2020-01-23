Зухвалий напад на родину директора лісгоспу на Львівщині. Невідомі вдерлися до хати, катували господаря, його дружину та доньку. Подробиці з'ясовувала Христина Гашенко.

Радехів. Будинок директора місцевого держлісгоспу. На околицях працюють слідчі. Брама зачинена на ключ. На подвір'ї невідомі чоловіки годують собаку.

Про пограбування будинку поліція дізналася вчора о 21 вечора. За інформацією правоохоронців, зловмисників було 4. За однією з версій, у помешкання вони зайшли через відчинені двері. Вдома були директор держлісгоспу Степан Данькевич, його дружина, дочка, двоє неповнолітніх онуків і теща. Власника будинку, його дружину та доньку невідомі привязали та катували. Дітей не били.

"Наносили тілесні ушкодження як підручними предметами, так і руками нугами все що було під рукою", - говорить Тарас Сабанюк, заступник начальника ГУНП України у Львівській області.

Дружина директора держлісгоспу померла. Степана Данькевича доправили до однієї із львівських лікарень. Його стан середньої тяжкості.

"Були побиття, голови грудної клітки, і було декілька колотмх ран про які хворий просив не озвучувати. В голову були колоті рани", - говорить Григорій Цицик, лікар-нейрохірург лікарні швидкої медичної допомоги міста Львова.

Будинок директора держлісгоспу на околиці міста.

Почути шум тут нікому. Біля будинку директора Радехівського держлісгоспу ніхто не живе. Навпроти закинуте підприємство. З іншого боку-залізнична колія.

За кілька десятків метрів від оселі Степана Данькевича будівля держлісгоспу. Охорона підприємства говорити із журналістами відмовляється.

"- Туда ми не ходимо, туда ми не маємо доступу туда. - Може ваш колега щось чув? - Нічого я не знаю всьо".

У поліції запевняють: зловмисники знали, кого йшли грабувати.

"Людина, потерпіла сторона досить таки відомі люли в радехівському районі і судячи з того аналізу, що я володію на даний момент, то що сам злочин був дійсно спланований,підготовлений враховуючи чіткі дії самих злочинців", - говорить Тарас Сабанюк, заступник начальника ГУНП України у Львівській області.

Невідомі з будинку директора Радехівського держлісгоспу вкрали гроші. Суми правоохоронці не називають. Зловмисникам загрожує довічне ув'язнення.