Німецький оператор не керуватиме українською залізницею, а лише консультуватиме компанію. Про це заявив прем'єр міністр Олексій Гончарук.

Напередодні у Давосі на всесвітньому економічному форумі очільник уряду сказав що "Укрзалізницю" передадуть в управління Deutsche Bahn, але пізніше у німецькій компанії цю інформацію спростували. Угоду про стратегічне партнерство між компаніями мають підписати на початку лютого.