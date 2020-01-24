Гороскоп здоровья на февраль 2020 [ Редактировать ]
В связи с последними событиями, касающимися распространения смертельно опасного коронавируса астролог Podrobnosti.ua составил гороскоп здоровья на следующий месяц - февраль.
Мы все боимся заболеть, но еще больше беспокоимся о своих близких: детях, родителях, бабушек, дедушек и тд. А здоровье - вещь непредсказуемая: сегодня ты полон сил и энергии, а уже завтра утром не можешь встать с кровати.
Гороскоп здоровья на февраль 2020:
1. Близнецы
Представителям данного знака зодиака звезды рекомендуют вам внимательно следить за давлением. Если оно вдруг начнет отклоняться от нормы, срочно заканчивайте с работой и моральным и физическим напряжением – и просто отдыхайте.
2. Рыбы
Рожденные под этим знаком зодиака можете рассчитывать на прекрасную физическую и психологическую форму. Те, у кого были проблемы со здоровьем, наконец рассмотрят свет в конце тоннеля. Иммунитет будет на высоте, инфекции и вирусы Вам совсем не грозят.
3. Водолей
Представителя этого знака зодиака Вселенная сулит полноту сил. Но в то же время ее влияние грозит сильным нервным напряжением, вплоть до бессонницы. Тем не менее, вы со всем справитесь и будете чувствовать себя отлично.
3. Лев
Рожденным под этим знаком зодиака не стоит повышать голос на кого бы то ни было.Если они будут соблюдать данное правило, то будут чувствовать себя превосходно.
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