Житель африканской страны выпил лишнего и загрыз собаку. Об ужасном происшествии сообщает издание Pulse.

45-летний гражданин Ганы Джастис Афлакпуй мирно употреблял местный аналог джина у себя в апартаментах.

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Неожиданно в дом вбежала собака, укусила хозяина за ногу и спешно ретировалась. Не стерпев столь внезапной наглости мужчина бросился в погоню.

Справедливость в лице африканца нагнала собаку в кустах. Завязалась драка. Бой шел не на жизнь, а на смерть. Спустя некоторое время брат Джастиса, услышавший лай в кустах, обнаружил тело собаки с пеной у пасти.

Трудно представить, как повел бы себя мирный ганский гражданин, если бы вместо собаки к нему забежала коза с человеческим лицом.

Впрочем, все-таки чаще агрессивные действия собаки приводят к негативным последствиями. Ранее мы писали о том, что собака лизнула мужчину и обрекла его на мучительную смерть.

А вот история другой собаки не столь трагична. Благодаря необычному расположению глаз хаски из приюта стал героем соцсетей и нашел новую семью.