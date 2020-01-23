В Индии родилась коза с "человеческим лицом" и напугала местных жителей. Об этом сообщает издание The Mirror.

Коза-мутант появилась на свет несколько дней назад, но уже стала звездой сети. Некоторые из жителей индийской деревни Нимодия, штат Раджастан, поклоняются животному как божеству.

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Владелец Мукешжи Праяпап предположил, что его коза страдает циклопией. Но, у "популярной" козы есть два глаза.

Люди которые верят в реинкарнацию душ, поклоняются животным с необычным видом.

Мы писали, что томограмма мопса шокировала пользователей сети. На черно-белом фото выделяются два глаза, которые далеко расположенных друг от друга. Мозг и челюсть собаки ужасающе выглядят.

Ранее сообщалось, что американка угнала частный самолет и разбила его. Также сообщилось о том, что собака лизнула мужчину и обрекла его на мучительную смерть. Он заразился от собственной собаки и умер.