Коза с "человеческим лицом" напугала пользователей сети (видео) [ Редактировать ]
В Индии родилась коза с "человеческим лицом" и напугала местных жителей. Об этом сообщает издание The Mirror.
Коза-мутант появилась на свет несколько дней назад, но уже стала звездой сети. Некоторые из жителей индийской деревни Нимодия, штат Раджастан, поклоняются животному как божеству.
Владелец Мукешжи Праяпап предположил, что его коза страдает циклопией. Но, у "популярной" козы есть два глаза.
Люди которые верят в реинкарнацию душ, поклоняются животным с необычным видом.
Мы писали, что томограмма мопса шокировала пользователей сети. На черно-белом фото выделяются два глаза, которые далеко расположенных друг от друга. Мозг и челюсть собаки ужасающе выглядят.
Ранее сообщалось, что американка угнала частный самолет и разбила его. Также сообщилось о том, что собака лизнула мужчину и обрекла его на мучительную смерть. Он заразился от собственной собаки и умер.
Также мы писали о том, что собака разорвала девушке лицо во время фотосессии. Девочка устроила фотосессию с овчаркой, которая закончилась госпитализацией и наложением швов. Медики наложили на лицо пострадавшей около 40 швов а раны были очень глубокими.
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