Війну на Донбасі обговорювали цього тижня у столиці Франції. Усі подробиці далі. Виконання Мінських домовленостей та мирний процес на сході України - це теми конференції у столиці Франції, що відбулась напередодні. У ній взяли участь депутати Верхньої та Нижньої палати французського парламенту. Делегацію з України очолив голова політради "Опозиційної платформи - За життя" Віктор Медведчук. Французьські депутати вкотре підтвердили актуальність для всієї Європи тематики війни на Донбасі.

"Ми розуміємо, яка небезпека стоїть перед усіма нами. Ми члени спільної європейської цивілізації і цей конфлікт загроза для всіх без винятку - і в Україні, і у Франції, і в інших країнах Європи. Необхідно, щоб зрозуміли усі: потрібен мир. І я зроблю все можливе, щоб нормалізувати ситуацію", - заявила Себастьян Моран, сенатор Франції від партії "Республіканці".

Також французські депутати підтримали ініціативу делегації з України про створення парламентського виміру Нормандського формату. Ну а щодо конкретного шляху до нормалізації на Донбасі - Мінські домовленості вкотре визнані безальтернативними.

"Наша партия предложила мирный план. План, который основан на Минских соглашениях. Этот план заключается в том, что те годы, а это фактически более пяти лет, процесса мира, установления мира на Украине, пока не привел к ощутимым результатам. Мы безусловно признаем безальтернативными Минские соглашения. Мы признаем необходимость их полной реализации, что, собственно говоря, и было подтверждено 9 декабря здесь, в Париже, на встрече глав государств "нормандского формата", - говорить Віктор Медведчук, голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя".