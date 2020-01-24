Колись він хазяйнував у столиці та товаришував із сильними світу цього, а тепер його знімають з літака як злодюжку. Хоча... чому як? Максима Микитася - колишнього нардепа та одного з найбільших забудовників підозрюють у багатомільйонних махінаціях. І це лише одна з багатьох гучних справ, фігурантам яких поки не оголосили вирок. Як довго це ще триватиме? Інна Томіна розбиралася.

Він один із найбільших столичних забудовників, екс-керівник скандального "Укрбуду" та народний депутат попереднього скликання. Максим Микитась не просто впливова, але й дуже заможна людина.

"Ті предмети розкоші, які були в Микитася, а це там найдорожчі автівки, користування люксовими літаками, найдорожча нерухомість. В принипі, Микитась претендував бути найбагатшою людною в Києві", - говорить Гліб Канєвський, голова експертної організації Statewatch.

Його не безпідставно називають "будівельним бароном". Заручившись політичним впливом, компанії, пов'язані із Микитасем, роками вигравали великі тендери на державних закупівлях.

"Вони будували Шулявський міст, вони по секретним контрактам, досі будуть склади для Міноборони, склади для арсеналів, для боєприпасів. Сума одного з контрактів, яких я бачив досягає 700 млн гривень, які впали на рахунки фірм Микитася", - говорить Гліб Канєвський.

Та сам "будівельний барон" свої статки та вплив пояснює... працьовитістю.

"Людина повинна в першу чергу працювати, а потім - заробляти".

Тепер за працю та заробітки Микитась має відповісти перед законом. Прізвище політика-забудовника фігурує у цілій низці проваджень від ДБР до НАБУ. Микитасю закидають махінації з чужим майном і навіть більше.

"Сьогодні в суді антикорупційному спливло, що він розглядав можливість замовити вбивство одного зі свідків", - говорить Віталій Шабунін, голова правління Центру протидії корупції.

Удача остаточно відвернулася від Микитася влітку, коли він не пройшов до нового парламенту. Не переконав виборців. Хоча, агітація на рідному чернігівському окрузі йшла темпераментно.

Після провалених виборів, загострились і проблеми з бізнесом. Ось, приміром, мітинг інвесторів Укрбуду, які ризикували залишитися без квартир і без грошей, через афери в компанії.

Та це лише один із безлічі скандальних епізодів.

"Я знаю, що будує він багато, а в тюрьму сяде, скоріш за все, за махінації з землями Нацгвардії, разом з екс-чиновниками Нацгвардії", - говорить Віталій Шабунін, голова правління Центру протидії корупції.

Йдеться про скандал з квартирами для Нацгвардії. Їм обіцяли житло в елітному ЖК на Печерську, в результаті поселили на задвірках столиці. Результат - збитки державі на 80 мільйонів гривень. Причетними до цієї схеми вважають Максима Микитася та екс-командувача Нацгвардії Юрія Аллерова. Генерал вийшов із СІЗО під заставу п'ять мільйонів гривень. Микитась за свободу у жовтні заплатив 80 мільйонів. Натомість оотримав електронний браслет. Відтоді особливих новин про Микитася не було. Аж до цього тижня, коли його зняли з авіарейсу Киів-Лондон.

"Пройшов митний контроль, прикордонний контроль, перебував у літаку, літак готувався до виьоту, зупинили літак, запросили вийти. Спілкувались, потім вручили заборону на перетин кондону, підстава на зазначена", - говорить Олександр Лисак, адвокат.

"Що у мене викликає подив? Ну вже що зрозуміло що якщо антикорупційний суд, САП, НАБУ не відпускала то не вдасться виїхати. ну багато пробували. Той самий Розенблат бурштиновий не вдалося тому в мене питання до адвокатів макитися? Або вони не відпрацьовують свої гроші і не поясніть клієнту що це неможливо зробити? Або хтось дав йому дозвіл на виїзд це міг бути лише від CАП", - говорить Віталій Шабунін, голова правління Центру протидії корупції.

Якраз проти виїзду САП не заперечувала. Дозвіл на виліт на чотири дні до Британії - підписав заступник Холодницького, прокурор Грищук.

"Офіціно звернулися до прокурора,старший групи підписав дозвіл. В цьому дозолі будол зазначено, що потрібно повернути паспорти, у свою чергу детективи НАБУ надали паспорти для виїзду за кордон. У неділю 19 січня я був у Нацполіції, разом з ним, там зняи електронний засіб контролю", - говорить Олександр Лисак, адвокат.

Та після подорожі в Бориспіль Микитасю електронний браслет знову одягли. А відповісти, чому Микитасю спочатку дали зелене світло на виїзд, а потім передумали, у Спеціалізованій прокуратурі відмовились. Відомо лише, що це сталося коли керівник САП був у відпустці.

"Я припускаю, що Холодницький міг і не знати, про те що його підлеглі прийняли рішення випустити Микитася через погіршення стану здоровя за межі України. Якби Микитась залишив аеропорт, в принипі, він був би не досяжний для нашої судової системи", - говорить Гліб Канєвський.

Але те, що не вдалося Микитасю начебто вдалося його спільнику, генералу Аллєрову. За даними активістів, той перед Новим роком утік до Росії.