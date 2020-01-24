Спалах коронавірусу у Китаї: що потрібно знати? [ Редактировать ]
Китай намагається зупинити поширення нового вірусу, який вже уразив сотні людей та вбив кілька десятків. Методи у китайської влади дуже жорсткі. За допомогою армії та поліції заблокували міста з населенням більше сорока мільйонів. Однак проблема в тому, що випадки захворювання вже зафіксовані і за межами Китаю.
У результаті, Північна Корея навіть повністю закрила кордон з Китаєм. Є підозра на вірус і у Європі у Фінляндії та Франції. А сьогодні у вітчизняному МОЗ заявили: в Україні зафіксовано три випадки підозри на "уханьський вірус"!
Чи готова боротися з ним наша держава? Та коли ж науковці знайдуть ліки від нього? Феруза Бегматова далі, про усе головне, що потрібно знати про нову загрозу.
Люди непритомніють і падають на землю. Цілі міста закривають на карантин.
"Нам тут видали багато масок, навіть родичі попросили привезти і їм, бо в Китаї розкупили всі".
Над вулицями з гвинтокрилів розпилюють препарати. Люди запасаються харчами. У крамницях порожніють полиці. В чергах за продуктами - бійки.
У такому режимі нині вже 10 китайськіх міст у провінції Хубей, а це більше 12 мільйонів людей. Причина - вірус, вакцини від якого просто не існує.
26 померлих і 849 хворих. Це на 250 інфікованих більше, ніж вчора. І йдеться лише про офіційні дані. За оцінками експертів, кількість інфікованих у Китаї може сягати кількох тисяч.
"Зараз дуже важко прогнозувати, як буде поширюватися цей вірус. Щодня з Китаю повідомляють про нових хворих, і це не може не тривожити. Я не думаю, що вдасться швидко взяти ситуацію під контроль і зупинити поширення вірусу", - говорить Крістіан Дростен, директор інституту при клініці Charite.
Йдеться про новий тип коронавірусу. Перші випадки зараження зафіксували ще торік у китайському місті Ухань. Припускають, що поширення почалося із місцевого ринку морепродуктів. Наймовірнішим джерелом інфекції могли стати... змії, з яких готували сашимі. Або кажани, з яких готують суп.
До цього часу більшість померлих були старші за 60 років. І майже в усіх були проблеми зі здоров'ям. Та відучора хвороба почала долати й молодих та сильних.
Передається вірус повітряно-крапельним шляхом. Від моменту контакту із інфікованим до появи перших симптомів - минає від 2 до 12 діб. Сам вірус викликає пневмонію. З початкових симптомів просте підвищення температури.
"Это состояние, которое сопровождается очень быстрым развитием тяжелого поражения нижних дыхательных путей, очень быстрого и многие вирусы вызывают такие поражения. Нет ни специфического лечения, ни специфической профилактики", - говорить Ольга Голубовська, лікар-інфекціоніст.
Для найшвидшого виявлення хвороби в Німеччині вже розробили спеціальний тест.
"Ми готові зробити цей тест доступним на міжнародному рівні. Ми надаємо не тільки рецепт, який необхідний лабораторіям, але й відправляємо спеціальний зразок. Наразі ми вже отримали запити від сотні лабораторій, які хочуть мати цей тест", - говорить Крістіан Дростен, директор інституту при клініці Charite.
А в Сполучених Штатах уже почали працювати над створенням вакцини. Однак на її розробку знадобиться щонайменше кілька місяців.
А поки коронавірус шириться світом! Випадки захворювання підтверджено у Південній Кореї, Японії, США, Таїланді, Макао, Гонконгу та Тайвані. І винною у розповсюдження інфекціїї вважають владу Китаю, яка намагалася замовчати проблему. З грудня людей заспокоювали, що вірус не передається від людини до людини. У ЗМІ навіть шириться інформація, що вісьмох місцевих блогерів, які розповідали про свої побоювання, оголошено наклепниками.
Усе це нагадує 2003 рік. Тоді з посади звільнили мера Пекіна, який приховував масштаби атипової пневмонії Сарс.
"Он возник в начале 2000 годов в Китае, волна пронеслась с завозом в болем чем 30 стран мира с тяжелым заболеванием и со смертями около 800 человек", - говорить Ольга Голубовська, лікар-інфекціоніст.
Хоча зараз влада Китаю робить усе, аби призупинити подальше поширення вірусу. І це вкрай важко. Бо у на цих вихідних новий рік за східним календарем, і багато людей уже встигли виїхати на канікули.
Сережа: про многие уехали на каникули, пока мой город пустует, но скоро все вернутся домой.
Країни у всьому світі посилюють заходи безпеки.
"Якщо цю зону перетне хтось із температурою вищою 38 градусів за Цельсієм, система подасть сигнал і вкаже на цю людину. Далі пасажира огляне лікар. Якщо він заразився новим вірусом, ми розробили спеціальний план заходів", - говорить Путу Аліт Сударма, голова міжрегіональної медичної служби Індонезії.
Але подібну систему вдалося обдурити ймовірно інфікованій коронавірусом жінці. Китаянка навмисно випила жарознижувальне, успішно перетнула кордон і прилетіла до Франції із симптомами хвороби. Про це вона сама й розповіла підписникам у мережі!
А ось в Штатах лікарі намагаються максимально заспокоїти людей. Кажуть, небезпеки немає, адже їхній пацієнт - єдиний зареєстрований випадок захворювання на території США вже одужує. А всі 16 людей, які з ним контактували - під наглядом.
"Підкреслю, що ризик для звичайних громадян залишається низьким. І вся система охорони здоров'я працює, щоб подолати цю ситуацію", - говорить Кріс Спіттерс, глава окружного департаменту охорони здоров'я.
Пацієнт перебуває в цій лікарні за 30 миль від Сіетла. Неофіційно медики розповідають, що ціле відділення закрили на карантин і увійти туди можуть тільки співробітники за окремим списком і з дотриманням всіх запобіжних заходів.
Тим часом американці налякані. В ранкових шоу на національних каналах ведучі з тремтінням у голосі запитують
"Якщо до Вас раптом хтось наближається - і він виглядає хворим, - що робити? Як потім перевірятися?"
Чіткої відповіді поки немає. У Штатах не хочуть паніки, але й бояться недооцінити загрозу. На рівні країни запровадили додатковий контроль в аеропортах, в які прибувають прямі рейси з Китаю. Пасажирів там зустрічають лікарі з дистанційними термометрами.
А от які заходи безпеки вживає Україна - ми самі перевірили вчора.
"Щотижня аеропорт Бориспіль приймає та відправляє чотири рейси із Китаю, які з сьогоднішнього дня вже будуть оглядатися", - говорить Георгій Зубко, комерційний директор міжнародного аеропорту Бориспіль.
Вчора о 12.40 прилетів прямий рейс з Китаю. Медики з пасажирами - поговорили:
"Не запроваджується ніяких додаткових засобів догляду за пасажирами, але разом з членами екіпажу проводиться спільне опитування або перевірка наявності звернень або поганого самопочуття", - говорить Ігор Кузін, в.о. генерального директору Центру громадського здоров'я.
На брифінгу представники МОЗ заявили, що за перевірку прямих рейсів з Китаю відповідатимуть фітокарантинні служби, і пасажирів оглядатимуть уважніше. Трохи пізніше ми зустрічали людей, які прибули з Китаю іншими, непрямими рейсами. Про їхній стан цікавилися лише ми.
Всесвітня організація охорони здоров'я не оцінює стан у світі як надзвичайний. "Поки рано", заявив гендиректор ВООЗ.
"Поки Всесвітня організація охорони здоров'я не наполягає на жодних заборонах для переміщення людей чи для міжнародної торгівлі", - говорить Ярно Хабіхт, голова представництва ВООЗ в Україні.
"Вже створено оперативний штаб на рівні Міністерства охорони здоров'я під керівництвом міністра. Ми останні кілька днів комунікуючи з ВООЗ. Станом на сьогодні ніяких підстав для переживань в Україні немає", - говорить Олексій Гончарук, прем'єр-міністр України.
Однак, за інформацією міністра охорони здоров'я, в Україні вже три випадки підозри на коронавірус. Два випадки не підтвердилися, ще один перевіряють.
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