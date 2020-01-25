В субботу, 25 января, в центре Киева произошла жуткая авария, с автомобилями Toyota Land Cruiser и Fiat Doblo. Об этом сообщает "Информатор".

На перекрестке улиц Бойчука и Подвысоцкого Toyota влетел в электроопору, из-за чего столб упал на проезжую часть.

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Водителя забрала "скорая", но никто серьезно не пострадал. Столб перекрыл движение в одну сторону. Над дорогой повисли провода, а полиция регулировала движение ради безопасности водителей.

На месте работали несколько машин аварийной службы, медики, патрульные и следственно-оперативная группа. Детали случившегося устанавливаются.

Мы писали, что под Львовом в жутком ДТП скончалась 15-летняя девочка. Водитель микроавтобуса "Рено Трафик" 52-летний житель Городокского района, совершил наезд на 15-летнюю местную жительницу.

Ранее сообщалось, что в Киеве в страшном ДТП погиб человек, а также Toyota Land Cruiser "слетел" с дороги в водоем.

Кроме того, недавно в Борисполе патрульные сбили насмерть человека, а в Днепре "Таврия" столкнулась с фурой.

Также podrobnosti.ua писали о том, что под Львовом водитель наехал на полицейского.