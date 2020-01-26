В Киеве на Гидропарке открыли стрельбу [ Редактировать ]
В воскресенье, 26 января, в Киеве на территории Гидропарка случилось происшествие. Известно, что трое злоумышленников открыли огонь по мужчине. Об этом сообщает "Информатор".
По словам очевидцев, эти трое мужчин были кавказской внешности. Полиция ввела по городу план "Перехват".
По предварительной информации, в Гидропарке возникла словесная перепалка между двумя компаниями. Она закончилась тем, что один из мужчин достал травматический пистолет и совершил выстрел. Пуля попала в лицо оппоненту. После этого компания из трех человек села в салатовый Lanos и скрылась.
Вскоре Lanos по ориентировке остановили на проспекте Маяковского. В салоне был лишь водитель.
Все детали происшествия предстоит установить правоохранителям.
Ранее сообщалось, что в Торонто открыли стрельбу по прохожим, а также под Днепром банда обстреляла автомобили.
Напомним, что недавно под Киевом мужчина избил мать. Преступника задержали в Белой Церкви.
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