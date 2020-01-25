В Киевской области в Ирпене случилось происшествие. Известно, что конфликт между двумя мужчинами перерос в стрельбу. Один из них, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выстрелил в соседа из травматического пистолета. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Позже выяснилось, что стрелком оказался офицер Национальной гвардии Украины. Он был в состоянии алкогольного опьянения.

Оказалось, что нацгвардеец, находясь недалеко от своего места жительства несколько раз выстрелил по потерпевшему из резинострела. В результате жертва получила тяжкие телесные повреждения.

Расследование по этому делу вели сотрудники Третьего следственного отдела Территориального управления ГБР.

Ранее сообщалось, что в Торонто открыли стрельбу по прохожим, а также под Днепром банда обстреляла автомобили.

Напомним, что недавно под Киевом мужчина избил мать. Преступника задержали в Белой Церкви.