У Туреччині триває пошуково-рятувальна операція після потужного землетрусу [ Редактировать ]
У Туреччині триває пошуково-рятувальна операція після потужного землетрусу. Загиблих вже 35. Поранених майже півтори сотні. Більшість із них знаходяться у критичному стані в реанімації. Нагадаю, землетрус силою майже сім балів стався у п'ятницю на сході країни у провінції Елязиг. Епіцентр знаходився в районі міста Сіврідж. Поштовхи також відчули в Сирії, Ірані та Лівані.
"Хотіли було повернутися додому. Тільки но прийшли - відчули афтершок магнітудою приблизно 5. Тому одразу кинулися сюди. Тут безпечніше. Годують, дають ночівлю. Однак дуже холодно. Доводиться палити тут вогнище", - говорить Елі Ертем, постраждалий.
"Наші будинки або пошкоджені, або взагалі зруйновані. Ми не можемо поїхати у наше селище. Багато людей загинули. І тварин. Я сподіваюся, що Бог нам допоможе. Ночувати будемо біля багаття, вкрившись ковдрами", - говорить Сінарі, постраждалий.
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