Британському прем'єру Борису Джонсону загрожує суд через барсуків.

У чому звинуватили політика фермери? І до чого тут коханка Джонсона Керрі Сіммондс? Про британські політичні пристрасті - дивіться далі.

Керрі Сіммондс - неофіційна перша леді Великої Британії. Адже Борис Джонсон досі у процесі розлучення. Тож нова жінка зазвичай залишається у тіні. Втім, вплив Сіммондс на рішення прем'єра став предметом розгляду у Високому суді Лондона. Спілка фермерів попросила переглянути заборону уряду на відстріл борсуків. Підозрюють, на такий крок прем'єра умовила його кохана.

"Я впевнений, що це рішення суто політичне. Партнерка Бориса Джонсона - опонентка відстрілу. Тож це так ніби прем'єр сказав "добре, дорога, ми не дозволимо цього", - говорить коментар Білла Гарпера, голови комітету Національної асоціації яловичини.

Фермери вважають дивним збігом, що рішення уряду з'явилося одразу після зустрічі Керрі Сіммондс із головою організації із захисту борсуків. Кохана прем'єра ніколи не приховувала, що виступає проти відстрілу тварин. Вона відома своєю зоозахисною діяльністю. І неодноразово брала участь у екологічних маршах та мітингах.

"Не знаю про усіх вас, але я чула чимало сміховинних причин, якими намагалися виправдати вбивства тварин", - говорить Керрі Сіммондс, подруга Бориса Джонсона.

Відстріл борсуків, так зване "відбракування" - дуже суперечлива тема у Британії. Фермери наполягають на його необхідності. Звинувачують цих тварин у перенесенні бичачого туберкульозу. Це одна із найбільших загроз для великої рогатої худоби.

"Це дуже велика проблема для фермерів, я борюся з нею вже 25 років на своїй фермі. А загалом від неї страждає ве весь захід країни. Ми мусимо щось робити, щоби наша худоба вижила", - говорить Джен Роу, фермер, речник Національної спілки фермерів.

Втім, захисники тварин наполягають на більш гуманному підході. Насамперед, вакцинації борсуків. Відстріл цих тварин розпочався 7 років тому. У рамках тестової програми. І за цей час знищили понад сотню тисяч тварин. Але однозначних результатів такого кроку науковці досі не отримали.