Між небом і землею. У Німеччині піаніст дав концерт у повітрі: разом з інструментом його підняли на висоту 60 метрів. Які враження у глядачів - дивіться.

Сюрреалістична картина: будівельний майданчик, облаштований як глядацька зала. На крані - підвішене фортепіано... разом з музикантом. Звуки симфонії розносяться над будівництвом. У колишньому заводському районі Мюнхена - незвичайний концерт. Композицію "Вертикальний рояль" виконує швейцарський піаніст Ален Рош просто над головами глядачів.

"Ідея в тому, щоб вийти за рамки звичного, відкрити новий спосіб візуалізації музики. Просто поставте рояль вертикально і погляньте на нього по-новому", - наголосив Ален Рош, піаніст.

Рош завжди грає на світанку. У так звану "синю годину", коли небо набуває незвичних кольорів. За його словами, правильно обрати час доби - дуже важливо. Той магічний момент, коли пітьма переходить у світло, дозволяє створити потрібний настрій в аудиторії. І схоже, музикантові це вдається.

"Для мене "синя година" - це вирішальний чинник у цьому проекті. Важливо помістити людей у ситуацію, коли світло розсіює темряву. А "синя година" вранці має магічну дію: вона загострює відчуття та відновлює енергію", - запевняє Ален Рош, піаніст.

Також особливе значення, за словами музиканта, має локація: тут, на місці колишньої пельменної фабрики, невдовзі зведуть новий квартал з квартирами, офісами - і концертною залою.

"Чому ми обрали це місце? Тому що це алегоричний символ, адже ми перебуваємо на будівельному майданчику майбутньої концертної зали. Тому це, вочевидь, був перший концерт у залі, якої фактично ще немає", - зазначив Ален Рош, піаніст.

Глядачі, які наважились прийти на музичний перфоманс попри мороз та прокидання вдосвіта - приголомшені. Кажуть: такого раніше ніколи не бачили.

"Це справжнє видовище! Я в захваті! Але було страшенно холодно. Мені аж мову відібрало - не знаю, як там піаніст ще рухав пальцями", - вражений Александер Провелегіус, глядач.

"Я не хотів пропустити жодної секунди. Якби трохи тепліше, було б краще, але загалом терпимо. Ймовірно, це одна з умов вистави. Без холоду був би не той ефект", - підкреслив Олаф Бехштейна, глядач.

Швейцарець не вперше влаштовує таку подію: з 2013 року він гастролює Європою, виступає на будмайданчиках і в промзонах - у супроводі шуму екскаваторів та іншої техніки.