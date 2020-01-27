Отмена отчества: в Украине просят изменить закон [ Редактировать ]
На сайте президента Украины появилась электронная петиция с просьбой отменить документальное и устное использование в Украине отчества. Соответствующая электронная петиция зарегистрирована на сайте главы государства.
Так, в обращении сказано, что обязательность его использования является устаревшей традицией и нарушает права человека.
Предлагаю пересмотреть законодательство по поводу документального и устного использования в Украине отчества: или отменить его, или сделать не обязательным, или разрешить использование на выбор по отцу или по матери. Использование отчества является устаревшей традицией, которая не соответствует современности. Много развитых стран не используют в именах привязку к одному из родителей, а вместо этого используют второе имя или фамилию.
"В Конституции Украины статье 23 сказано, что "Каждый человек имеет право на свободное развитие своей личности", а в статье 32 записано, что "Никто не может подвергаться вмешательству в его личную и семейную жизнь". Считаю обязательность использования отчества вмешательством в личную жизнь человека, что делает невозможным сделать собственный выбор по поводу своего имени. Поскольку человек не всегда имеет отца, или не всегда желает носить имя отца как составную часть собственного имени, то навязывание использовать отчество ставит человека в неловкое положение и нарушает его права", - говорится в петиции.
Петиция зарегистрирована 24 января, ее автором выступила Марина Бабенко.
В настоящее время под обращением подписались 259 человек. Для рассмотрения петиция в течение трех месяцев должна набрать 25 тысяч голосов.
Ранее мы писали о том, что в Кабинете министров допускают введение в Украине электронного удостоверения личности, то есть ID-карты в смартфоне.
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