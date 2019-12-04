Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал о запуске цифровых ID-карт гражданина. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Запускаем пилотный проект для создания единого цифрового идентификатора (ID) гражданина для актуализации данных в электронных реестрах", - написал премьер-министр.

Зачем это нужно?

Цифровое ID гражданина позволит выявить и устранить дублирование данных об одном лице или клонирования уникального записи данных. Также, верифицированные данные помогут обеспечить наполнение Всеукраинской переписи населения. Плюс, в дальнейшем будет упрощена процедура социальных выплат.

Что дальше?

За 6 последующих месяцев будут проверены:

1 - Состояние технической безопасности и защиты имеющихся реестров;

2 - полнота и достоверность данных пользователей в уже имеющихся реестрах. В частности, проведем сравнение данных различных реестров между собой.



"Мы прекрати тот хаос, который сейчас существует в электронных реестрах. Работа реестров должен решать проблемы людей, а не наоборот. Мы идем к качественным изменениям! Работаем," - добавил Гончарук.

Раньше сообщалось о том, что Гончарук назвал сроки строительства качественных дорог в Украине. А также Гончарук запустил в Украине кампанию по вакцинации.