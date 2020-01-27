Что такое монетизация, и зачем она нужна?

Монетизация льгот и субсидий стартовала в стране еще прошлой осенью - первого октября. До этого каждый льготник высчитывал свой процент "скидки" в платежке. Но теперь они будут приходить потребителю деньгами на специальный счет. Главная задача реформы - каждый украинец станет хозяином своих финансов. А сэкономленное на услугах можно будет получить "живыми деньгами".

Но! Многие льготники и субсидианты, большая часть которых пенсионеры, в новых правилах разобраться не могут! Деньги поступают на личный счет пенсионера, а проверить начисления можно либо с помощью СМС, либо в личном кабинете пользователя "Ощадбанка".

Куда приходят деньги? И где их искать?

Здесь необходимо уточнить. Деньги на счет могут получить не все. Государство покрывает растраты тех, кто до 15 октября (дата официального старта отопительного сезона в Украине) успел написать заявление в Управление соцобеспечения на получение компенсации наличными и открыть счет в одном из 38 банков. В таком случае деньги будут приходить вам на карточку. Тем, кто заявление не писал, или вообще не в курсе "льготных событий" придется ждать до 15 апреля. То есть, до конца отопительного сезона. Свои сэкономленные деньги они смогут получить только весной. Для этого нужно будет обратиться в Управление соцзащиты и написать специальное заявление.

Если же договор осенью вы не подписали, или вообще не знали о правилах монетизации, придется довольствоваться безналичным расчетом. Вся информация о начислениях есть в личном кабинете "Ощадбанка". Чтобы проверить "баланс", а также просмотреть отчет о начислениях, необходимо в него зайти. Для этого заходим на сайт "Ощадбанка" в раздел "Монетизація субсидій". На странице описаны все правила начисления денег субсидиантам, также сроки перевода денег. Кроме того, указаны самые актуальные вопросы потребителей.

Далее опускаемся ниже и кликаем на "Вхід"

Потом вводим мобильный телефон и персональный код. Выбираем нужную графу (Кабінет фізичної особи). И снова кликаем "Вход". Результат - персональный кабинет льготника, в котором указана сумма начисленных от государства денег.

Как платить по безналичным начислениям?

Дальше - элементарная арифметика. Перечисленную сумму можно тратить на приоритетные платежки. То есть, самые дорогие пункты в квитанциях. Например, отопление. Допустим, у вас платежка за тепло 2000 гривен, а в "Ощадбанке" на личном счете начислено 1000. Отнимаете от суммы в квитанции то, что в личном кабинете. Остаток покрываете вы.

"Если суммы льготы недостаточно, то оплачено будет лишь за те услуги, на которые хватит средств. А суммы, которые нужно доплатить, "Ощадбанк" уточнит вам через смс, в котором будут содержаться размеры доплат по каждому виду услуги", - объясняют в Минсоцполитики.

Если к концу отопительного сезона в личном кабинете еще останутся деньги, вы сможете забрать их "живьем" уже после отопительного сезона. Их вам перечислят на карту "Ощадбанка". Если ее нет, придется открыть, причем сделать это нужно до июня. Важно: на счет другого банка, деньги не переведут.

Что делать, если личного кабинета нет?

Регистрируемся. Для этого заходим на сайт "Ощадбанка" в раздел "Монетизація субсидій". Далее нажимаем "Войти" и выбираем "Увійти в перший раз".

Далее указываем номер мобильного телефона. Если система не распознает номер телефона, обратитесь в любое отделение "Ощадбанка". Там все расскажут детальнее и зарегистрируют вас в системе.

Если у вас остались вопросы, на которые не нашли ответ в статье, можете перейти на сайт Минсоцполитики. Там перечень самых актуальных вопросов о монетизации субсидий и льгот.