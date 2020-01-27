Між тим, у Китаї загиблих від вірусу вже 81. Інфікованих понад три тисячі. В усіх випадках, коли недугу виявили за межами Китаю хворі перед цим відвідували провінцію Хубей. Останні новини з теми - далі в сюжеті.

У місті Ухань, звідки почалося поширення вірусу, на вулицях ані душі. Зрідка в крамницях можна побачити людей у масках. Місто закрите на карантин уже четвертий день.

"Багато хто не вдоволений тим, що ми пізно повідомили про появу вірусу і, відповідно, не вжили необхідних заходів. Але в разі спалаху інфекційної хвороби ми мали діяти за законом. Можливо, наша адміністрація могла б зреагувати швидше. Якщо потрібно, ми можемо піти у відставку. Це буде жестом вибачення", - запевняє Жу Сянвон, мер міста Ухань.

В Ухані залишається понад сотня студентів-медиків із Таїланду. З ними вийшли на зв'язок представники посольства - і вже готові евакуювати їх військовим літаком. Але влада Китаю поки що не дала дозволу.

"Ситуація складна, адже громадський транспорт не працює, продукти купити важко, усе дороге. За покупками треба йти далеко, до того ж їх може не вистачити на всіх. Навіть питної води чи масок для обличчя. У посольстві є наші адреси, і нас готові забрати. Я знаю, що вся наша тутешня тайська громада хоче поїхати додому".

До Уханя споряджають медиків та гуманітарну допомогу з різних провінцій. Влада країни до кінця тижня продовжила новорічні канікули, щоб запобігти поширенню вірусу. У міністерстві охорони здоров'я кажуть, його важко стримати, бо він передається під час інкубаційного періоду і до двох тижнів не має відчутних симптомів.

"Після святкувань багато людей повертається на роботу, а це може мати погані наслідки. Тому добре, що канікули продовжили. Ми дуже злякалися, кілька днів не виходили з дому. Сьогодні моїй вагітній дружині треба було йти до лікаря, тому ми прийшли, але обов'язково в масках".

На карантин у Китаї закрили одинадцять міст. В Ухані будують лікарню на 1300 місць. Роботи почали відразу після появи вірусу, будівництво планують завершити за кілька днів. За межами Катаю хворобу діагносували загалом у п'ятдесяти людей в 13 країнах. Зокрема сьогодні, четвертий випадок зафіксували в Південній Кореї, заражений - п'ятдесятип'ятирічний чоловік, який повернувся з Уханя. Влада кількох країн розглядає варіанти евакуації своїх громадян із зони карантину.

"Усім нашим громадянам ми рекомендуємо дотримуватися порад від міністерства щодо подорожей до Китаю. Інформацію ми оновлюємо щодня. Також тримаємо зв'язок з німцями, які зараз у зоні ризику, співробітники консульства обговорюють із місцевою владою можливі способи евакуації", - говорить Гейко Маас, міністр закордонних справ Німеччини.

Через поширення китайського вірусу екстрену нараду провів і французький уряд. Напередодні у Франції діагностували інфекцію в трьох людей. Через це в Парижі і Бордо скасували святкування китайського нового року.