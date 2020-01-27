Торговельна війна між Францією та США відкладається - принаймані до кінця року. Нагадаю, Вашингтон уже неодноразово погрожував накласти санкції на французькі вина. Що розлютило Трампа? І як вдалося домовитися? Розкаже Олена Абрамович.

Один-нуль на користь Сполучених Штатів. Так оцінили західні медіа результат переговорів французького та американського міністрів фінансів щодо оподаткування технологічних гігантів. минулої осені Париж запровадив 3% збору з ІТ-компаній, що працюють у країні, таких як Amazon, Facebook і Google. Протрималися французи не довго - податок довелося заморозити.

"Ми уклали угоду із США, яка забезпечує основу для роботи в Організації економічної співпраці та розвитку щодо цифрового оподаткування. Це дуже гарна новина, оскільки вона зменшує ризик американських санкцій і відкриває перспективу міжнародного рішення щодо цифрового оподаткування", - говорить Брюно Ле Мер, міністр економіки Франції.

Попри те, що французький міністр назвав це "доброю новиною", для Парижа рішення означає - програш. Адже податок скасовано принаймні до кінця року. В обмін Сполучені Штати пообіцяли не накладати тарифних санкцій на французькі вина й сири. Саме ризик втратити величезний ринок збуту своєї алкогольної продукції не на жарт налякав Париж. Напередодні саміту в Давосі президент Макрон навіть дзвонив Трампу і вмовляв підписати домовленість.

"Мав плідну розмову з Дональдом Трампом щодо цифрового податку. Ми працюватимемо разом над хорошою угодою, щоб уникнути тарифної ескалації", - говорить Еммануель Макрон, президент Франції.

Запровадити податок для цифрових гігантів Макрон обіцяв ще під час своєї передвиборчої кампанії. Адже айті підприємства мають величезні доходи, але в бюджет гроші не сплачують, бо пристуні в країні лише віртуально. Тепер, поступившись США, Франція чекатиме, доки Євросоюз не узгодить спільних для всіх правила з цього питання.

"Це робоча основа. Вона дасть нам можливість попрацювати над окремими питаннями наступного тижня, щоб переглянути різні варіанти оподаткування цифрової діяльності. Таким чином маємо трохи часу, щоб досягти угоди. Протягом цих кількох місяців, Франція, як і пообіцяла, повертатиме виплати, які передбачені на квітень-грудень", - говорить Брюно Ле Мер, міністр економіки Франції.

Тим часом Австрія, Італія та Чехія теж запровадили свої цифрові податки, подекуди в рази вищі. Єдине рішення для всіх - до кінця року має запропонувати Організація економічного співробітництва та розвитку. І США навіть попередньо погодилися дослухатися правил, якщо вони будуть однаковими для всіх країн.