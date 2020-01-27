Убийство журналиста Сергиенко: обвинение передано в суд [ Редактировать ]
Обвинительный акт по делу об убийстве украинского журналиста Василия Сергиенко передан в суд. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.
"Офис Генерального прокурора направил в суд обвинительный акт по делу об убийстве журналиста Сергиенко", - говорится в сообщении.
Кроме того, указанному гражданину и еще одному лицу инкриминируется участие в преступной организации, которая действовала в период с ноября 2013 по июль 2015 году на территории Киевской и Черкасской областей (ч. 1 ст. 255 УК Украины).
Досудебное расследование в уголовном производстве завершал Центральный аппарат Государственного бюро расследований, - подчеркнул в Офисе генпрокурора.
Напомним, Василий Сергиенко был жестоко убит 4 апреля 2014 года.
В тот день Сергиенко похитили из дома. А вскоре в лесу за 15 км от Корсуня-Шевченковского обнаружили его тело со следами пыток.
По подозрению в совершении этого преступления задержали пять человек. Владимиру Горбенко, Валентину Завражину и Роману Недыбалюку инкриминируют похищение журналиста, Владимиру Воронкову - убийство.
Владельца киевского спортклуба "Тай" Вадима Мельника обвиняют в организации преступления. Еще двое фигурантов дела находятся в розыске.
Раньше сообщалось о том, что 12 декабря были задержаны подозреваемые по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.
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