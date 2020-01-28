Суперечлива реформа судів у Польщі й виступ президента Грузії. Такий порядок денний запланований сьогодні в Страсбурзі, там триває зимова сесія ПАРЄ. Напередодні був перший день її роботи. Як він минув для української делегації - розкаже Ірина Іванова.

У новий сесійний рік - з новим президентом. Пунктом першим у порядку денному, без інтриг і сюрпризів, на наступні два роки, за простим процедурним рішенням асамблея обрала своїм головою представника Бельгії - шістдесятирічного Гендріка Даємса.

президента з трансляції, пізніше скину

"Шановні колеги, ці два роки ми співпрацюватимемо з вами, щоб досягти результату, щоб відстоювати цінності ПАРЄ", - говорить Гендрік Даємс, президент ПАРЄ.

Чого чекати для України від нового президента сказати поки що складно. Даємс, як і його попередники, виступає за діалог. І щоб позиція Києва таки дійшла до нового президента, повноцінно взялася до роботи українська делегація. Це вперше представники новообраного парламенту відстоюють інтереси України в ПАРЄ.

Своє хрещення оновлена делегація проходить вогнем: у перший же день домоглася оскарження повноважень російської делегації. Проти участі представників РФ виступили Литва та Латвія - через дії Росії в Україні та присутність у складі делегації депутатів, обраних, зокрема, жителями окупованого Криму.

Росіяни, після торішнього скасування санкцій почуваються досить упевнено в ПАРЄ. Виконувати рішення асамблеї, ухвалені через анексію Криму та бойові дії на Донбасі не планують. Мовляв, ці документи ухвалювали без їхньої участі.

"Правила таковые, что отсутствие в зале голосования не освобождает от ответственности. Вы это знаете, и мы это знаем. Но если Россия говорит, что это ее не касается, значит, Россия в очередной раз что-то не выполняет", - вважає Егідіус Варейкіс представник литовської делегації в ПАРЄ.

Про порушення з боку Росії говорили й на неофіційному заході. Круглий стіл про ситуацію в окупованому Криму організував депутат з Литви Емануеліс Зінгеріс. У Кремля вимагають дотримуватися прав людини на півострові.

"Поки що він виглядає малореалістично для виконання. Там настільки жорсткі процедури прописані, що їх майже неможливо виконати. Тому наше завдання зм'якшити його, зробити більш реалістичним", - говорить Олексій Гончаренко, представник української делегації в ПАРЄ.

Упродовж тижня депутати також розглядатимуть ситуацію з дотриманням прав людини в Туреччині, Лівії, функціонування демократичних інститутів у Польщі, питання загрози свободі слова та безпеки журналістів у Європі.