Во Львове у студента обнаружили подозрительные симптомы, из-за чего его экстренно госпитализировали. Об этом рассказал заместитель руководителя ГУ Львовского областного лабораторного центра Минздрава Украины Олег Когут во время брифинга.

По его анализам не обнаружили коронавируса, но врачи будут проводить окончательные исследования.

"Симптоматика у него незначительная, даже температуры нет, а болен он с 23 числа, еще будучи в Китае он почувствовал себя не совсем хорошо - у него появился насморк и кашель, но каких-то других симптомов не было", - рассказал Когут.

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Студент учился далеко от города Ухань, но тщательные исследования проведут 28 января.

Олег Когут рассказал, что если это окажется коронавирус, они уже локализировали "очаг". Студента госпитализировали в отдельный бокс в инфекционном стационаре и "от него уже никто не заразится".

Раньше сообщалось о том, в Киеве был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Но, как выяснилось позже, украинский вирус совсем не такой, как китайский, а значит опасаться не стоит. Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь себя от заражения.