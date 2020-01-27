В понедельник, 27 января, во Львове у студента, который вернулся из Китая, обнаружили подозрительные симптомы. Об этом сообщает телеканал НТА со ссылкой на заместителя директора Львовского областного лабораторного центра Олега Когута.

Парень учится в Китае, но он приехал в Украину 27 января. У него выявили кашель, насморк и боль в горле. Его анализы отправили за границу на проверку. Сейчас ищут всех тех, с кем он мог контактировать в последнее время.

Студента положили в специальный бокс в инфекционной больнице Львова. Людей призывают не паниковать. Случай заражение не подтверждают.

Podrobnosti.ua также отмечали, что в "Борисполе" будут измерять температуру пассажирам из Китая. Также сообщалось, можно ли делать покупки на китайских сайтах без угрозы заразиться коронавирусом.

Новая форма пневмонии напугала медиков, поскольку они ранее с подобным штаммом не сталкивались. Однако они нашли способ лечения. В изолированном из-за смертельного коронавируса городе Ухань жители устраивают драки за еду в супермаркетах.

Ранее мы писали о том, что число зараженных коронавирусом превысило 2000 человек.