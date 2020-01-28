В Киеве изменится стоимость проезда [ Редактировать ]
В Киеве с 1 апреля киевская городская госадминистрация планирует изменить стоимость проезда. Об этом сообщают в КГГА, в своем проекте распоряжения "Об установлении тарифов на перевозки пассажиров и стоимости проездных билетов в городском пассажирском транспорте, который работает в обычном режиме движения".
Тариф на проезд в автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере, метрополитене, городской электричке все также будет 8 гривен.
Но, стоимость использования синей карточки изменится от 6,50 гривен (при покупке 50 поездок) до 8 гривен (при покупке от 1 до 9 поездок).
С 1 апреля зеленые карточки не будут пополняться. Купленные до 31 марта поездки можно будет использовать до 31 марта 2021 года.
В КГГА планируют изменить систему проездных. Также, введут проездные на 24 часа (100 гривен), 48 часов (150 гривен), 72 часа (200 гривен).
Проездной будет стоить:
- на 46 поездок - 290 гривен (студенты - 145, школьники - 72,50);
- на 62 поездки - 390 гривен (студенты - 195, школьники - 97,50);
- на 92 поездки - 575 гривен (студенты - 287,50, школьники - 143,75);
- на 124 поездки - 770 гривен (студенты - 385, школьники - 192,50).
Ранее сообщилось о том, что водитель троллейбуса тащил пенсионерку по земле, из-за чего у нее множество переломов и травм.
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