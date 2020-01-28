Роман Труба оскаржив указ про звільнення [ Редактировать ]
Роман Труба оскаржив указ президента про звільнення його з посади директора Державного бюро розслідувань. Позов подав до Верховного Суду України, про це написав у соцмережах.
Свою відставку назвав "політичним рішенням". Нагадаю, на початку грудня Верховна Рада ухвалила закон про перезапуск ДБР. Документ передбачав звільнення голови відомства Романа Труби.
Перед новим роком Володимир Зеленський призначив на цю посаду нардепа Ірину Венедіктову.
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