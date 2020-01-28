Документ, який вже охрестили "Угодою століття", розробив зять Глави Білого Дому

Мирний план щодо врегулювання палестинсько-ізраїльського конфлікту у ці хвилини представляє у Вашингтоні президент США Дональд Трамп.

Документ, який вже охрестили "Угодою століття", розробив зять Глави Білого Дому Джаред Кушнер. За інсайдерською інформацією медіа, план передбачає запровадження ізраїльського контролю над всією територією Єрусалима, а також низки районів на Західному березі річки Йордан.

Напередодні в Палестині закликали послів арабських країн бойкотувати церемонію презентації плану Трампа.