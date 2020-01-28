Количество смертей от китайского коронавируса стремительно растет. Ученые узнали новые симптомы опасного вируса. Об этом сообщил член экспертной группы госкомитета КНР по вопросам здравоохранения Ли Синван.

По его словам, вирус передается преимущественно воздушно-капельным путем, но заразиться можно и через прикосновение к глазам грязными руками.



"Всем нужно носить маски, сократить контакты на близком расстоянии. Вирус может передаться и через прикосновение, если потереть глаз руками, на которые попал вирус. На самом раннем этапе болезнь проявляется такими симптомами, как повышенная температура, слабость и сухой кашель", - объяснил инфекционист.

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Также, Ли Синвана сообщил, что сейчас у множества пациентов легкая форма коронавируса. У них есть небольшая температура и редкий сухой кашель.



"Есть еще часть пациентов, у которых повышение температуры тела, у них иногда сухой кашель или проявляется слабость, этих людей обнаружили, потому что они добровольно пошли проверяться", - добавил он.



Раньше сообщалось о том, что в Киеве был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Но, как выяснилось позже, украинский вирус совсем не такой, как китайский, а значит опасаться его не стоит. Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь себя от заражения.