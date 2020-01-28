Посольство Украины в Китае рекомендует украинцам покинуть страну из-за вспышки вируса - короновирус. Об этом сообщает посольство в Facebook.

"В связи со стремительным распространением в Китае заболевания, вызванного новым типом коронавируса (2019-nCoV), ПУ в КНР настоятельно рекомендует украинским гражданам, которые находятся на территории Китая, уехать из этой страны в случае наличия такой возможности", - рассказали в ведомстве.

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Они проводят мониторинг развития эпидемиологической ситуации в Китае и поддерживают контакты с соответствующими органами КНР.

"Прорабатываются все возможные варианты оказания помощи согражданам, находящимся в городах провинции Хубэй, в отношении которых применены карантинные ограничения. Среди прочего изучается и возможность их эвакуации на случай, такое решение будет принято руководством нашего государства", - добавили они.

Раньше сообщалось о том, что в Киеве был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Но, как выяснилось позже, украинский вирус совсем не такой, как китайский, а значит опасаться его не стоит. Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь себя от заражения.

Также из-за распространения коронавируса на территории Китая было принято решение о временном закрытии Шанхайского Динейденда.