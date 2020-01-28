Правительство должно обеспечить выезд из КНР тех украинских граждан, которые хотят вернуться домой. Об этом заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - за жизнь" Юрий Бойко, комментируя ситуацию с распространением в Китае пневмонии, вызванной новым типом коронавируса.

"Мы видим, что ситуация с распространением нового вируса в Китае с каждым днем ухудшается. На сегодня уже зарегистрировано более 4,5 тысяч заболевших, и, к сожалению, растет количество смертей. Мы считаем, что в таких условиях правительству необходимо оказать украинским гражданам реальную помощь.

Мы требуем, чтобы в ближайшее время был решен вопрос с организацией выезда из КНР тех украинских граждан, которые хотят покинуть территорию страны, но не имеют такой возможности", - заявил Юрий Бойко.

Политик прокомментировал данные МИДа о том, что на консульском учете в Китае находится только около 600 украинских граждан.

"В реальности цифра может быть намного больше. Туристы, студенты, люди, приехавшие по трудовым контрактам - им нужно помочь. Необходимо организовать работу консульств Украины в Китае с тем, чтобы принять заявки и обращения от граждан, желающих выехать из КНР. Определить, сколько необходимо для этого транспортных средств, согласовать с китайской стороной и направить самолеты в Китай. А здесь, по прилету, провести медицинский осмотр и при необходимости оказать врачебную помощь", - отметил Юрий Бойко.

Напомним, по последним данным, в Китае количество заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, превысило 4500 человек, из них 106 умерли.