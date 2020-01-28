Юлия Левочкина: новый президент ПАСЕ будет способствовать большей вовлеченности Ассамблеи в диалог с национальными парламентами [ Редактировать ]
Украинской делегации было бы целесообразно выйти с инициативой создания диалоговой площадки между украинской и российской делегациями в ПАСЕ, между парламентами двух стран ради достижения мира. Об этом заявила член Мониторингового комитета ПАСЕ, народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юлия Левочкина телеканалу "112".
По словам Юлии Левочкиной, новый Президент ПАСЕ представил видение по модернизации деятельности Ассамблеи.
"Во-первых, речь о синергии и кооперации между институциональными органами Совета Европы - Ассамблеей, Советом Европы и Генеральным секретарем. Он говорит о триалоге. Во-вторых, новоизбранный президент хочет, чтобы Ассамблея была лучше услышана странами-членами, чтобы члены Ассамблеи и ее докладчики больше ездили с миссиями, встречались с национальными парламентами с тем, чтобы происходил более качественный обмен мнениями, мыслями, идеями, стандартами. Он видит Ассамблею более открытой, более интерактивной с национальными парламентами", - сообщила она.
"Убеждена, что украинская делегация должна использовать открывающиеся возможности для диалога с российскими и европейскими коллегами. Мы должны повысить роль парламента в процессе восстановления мира в Украине", - резюмировала Юлия Левочкина.
Очередная сессия ПАСЕ начала свою работу 27 января и продлится до пятницы. На ней впервые представлена делегация Верховной Рады 9 созыва.
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