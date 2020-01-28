В Україні ширяться грип та ГРВІ. На карантин закрили навчальні заклади у восьми областях. У Сєвєродонецьку на Луганщині та в Олександрії на Кіровоградщині припинили роботу всі школи та садочки. В Одесі за тиждень число хворих на грип зросло майже на третину, там теж вирішили на два тижні відпустити дітей на вимушені канікули. На Волині скасували навчання в семи освітніх закладах, на Сумщині - у 15, на Вінниччині - в 13. Також закриті окремі школи на Житомирщині, Рівненщині, Запоріжжі та в Черкасах. Більше про ситуацію в нашому сюжеті.

Вчителька математики 7 класу Черкаської спеціалізованої школи не дорахувалась майже половини учнів. Клас скосило грипом та ГРВІ.

"Закрили вісім класів - це перші та другі класи тобто ще малі діти, там було по 50 відсотків відсутніх", - говорить Лариса Борсукова, заступник директора Черкаської спеціалізованої школи №3.

Сьогодні зранку виконком Черкаської міськради остостайно ухвалив рішення закрити всі школи на карантин.

"Дитяча лікарня , яка зазвичай працює на 150 ліжок, зараз розгорнула 250 ліжок на яких лежить уже 250 дітей, тому обмеження і введення карантину зазвичай дозволяє знизити рівень такої захворюваності", - говорить Олег Стадник, директор департаменту охорони здоров'я Черкаського Міськвиконкому.

Від початку січня черкаська інфекційна лікарна переповнена пацієнтами з грипом та пневмонією.

"Великий наплив. Ось теж примостили сюди, у цю кімнату процедурну врємєнно".

Маргарита з п'ятирічним сином Іваном у лікарні від неділі. Як і де дитина підхопила вірус, мати не знає. Температура в хлопчика - до 40.

"В суботу він грався, бігав, абсолютно все нормально і от раптово, просто раптово піднялась висока, дуже висока температура. Викликали швидку, тому, що не знали як її збить - дитина просто горіла", - говорить Маргарита Панамаренко, мама.

За даними МОЗу, від початку року на грип та ГРВІ занедужали майже 143 тисячі людей. Тринадцятеро померли від ускладнень. Рівнянина Ярослава привезли до лікарні на межі життя і смерті. З візитом до медиків чоловік затягував і самотужки лікував застуду вдома. Вже в лікарні у нього діагностували вірусну пневмонію.

"На штучній вентиляції легень десь півтора тижня".

Зараз в Україні "ходить" щонайменше три типи вірусу грипу. Найнебезпечніший - АH1N1. Лише на Рівненщині лабораторно його підтвердили в сімох пацієнтів. За перших ознак хвороби медики закликають терміново звертатись до лікаря.

"Захворювання розвивається дуже швидко і ускладнення - пневмонія, може розпочатись на першу добу початку захворювання. Тобто потрібно своєчасно застосовувати противірусні препарати", - говорить Людмила Яценя, головний епідеміолог управління охорони здоров'я Рівненської облдержадміністрації.

Кількість хворих на грип зростає щодня і в Запорізькій області. Наразі їх понад одинадцять тисяч. Майже половина - діти. Не чекати спалаху інфекції вирішили в Бердянську. Від понеділка в тамтешніх школах - карантин. Щодо самого Запоріжжя та районів області, рішення про позапланові канікули керівництво закладів ухвалює індивідуально.

"Цифры заболеваемости, они мониторятся. Они на контроле. И при необходимости вводятся те или другие ограничительные мероприятия. Выводятся из процесса школы, садики или группы - локально", - говорить Роман Терехов, в.о. директора, ДУ "Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ України".

Закриють частково школи і у Волинській, Вінницькій, Сумській, Житомирській та Київській областях.