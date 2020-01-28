Дональд Трамп представить мирний для палестинсько-ізраїльського конфлікту [ Редактировать ]
Мирний план щодо врегулювання палестинсько-ізраїльського конфлікту вже за годину має представити у Вашингтоні президент США Дональд Трамп. Документ, який вже охрестили "Угодою століття"розрозбив зять Глави Білого Дому - Джаред Кушнер.
За інсайдерською інформацією медіа, план передбачає запровадження ізраїльського контролю над усією територією Єрусалима, а також низки районів на Західному березі річки Йордан. Напередодні в Палестині закликали послів арабських країн бойкотувати церемонію презентації плану Трампа.
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