Мирний план щодо врегулювання палестинсько-ізраїльського конфлікту вже за годину має представити у Вашингтоні президент США Дональд Трамп. Документ, який вже охрестили "Угодою століття"розрозбив зять Глави Білого Дому - Джаред Кушнер.

За інсайдерською інформацією медіа, план передбачає запровадження ізраїльського контролю над усією територією Єрусалима, а також низки районів на Західному березі річки Йордан. Напередодні в Палестині закликали послів арабських країн бойкотувати церемонію презентації плану Трампа.